بجهود روسية... معبر إنساني لإعادة دفعة كبيرة من مهجري ريف إدلب الشرقي

كشفت مصادر مطلعة أن جهودا روسية نجحت بالاتفاق مع الجانب التركي على فتح معبر إنساني غرب بلدة أبو الظهور سيدخل عبره المدنيون الذين فروا من المنطقة التي كانت تقع تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة قبل أن يتمكن الجيش السوري من تحريرها قبل أشهر بعملية عسكرية كانت مدعومة من القوات الجوية الروسية.

© Sputnik . nour molhem عودة أكثر من ألف شخص إلى ريف حلب قادمين من إدلب

وبينت المصادر لوكالة " سبوتنيك " أن نقطة المعبر التي تم فتحها في منطقة تل السلطان في ريف إدلب الجنوبي ليست الأولى من نوعها غرب بلدة أبو الظهور، إلا أنه من المتوقع أن تكون أعداد المواطنين العائدين أكثر من المرات السابقة بكثير، موضحة أنه من المقرر توافد أعداد كبيرة من أهالي ريف إدلب الشرقي يوم غد الجمعة 1 حزيران/ يونيو 2018.

وكان الجيش العربي السوري بدأ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي عملية عسكرية واسعة في أرياف حلب الجنوبي وإدلب الشرقي وحماة الشمالي بالتعاون مع القوات الرديفة وبمشاركة واسعة من سلاحي الجو الروسي والسوري، تمكن خلالها من السيطرة على مطار "أبو الظهور" ثاني أكبر المطارات العسكرية في الشمال السوري إضافة إلى تحرير أكثر من 300 قرية وبلدة في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب، بعد تدمير آخر تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية فيها.