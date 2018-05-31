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21:09 31 مايو/ أيار 2018
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    عودة مهجري ريف إدلب عبر معبر أبو الضهور

    بجهود روسية... معبر إنساني لإعادة دفعة كبيرة من مهجري ريف إدلب الشرقي

    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    العالم العربي
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    كشفت مصادر مطلعة أن جهودا روسية نجحت بالاتفاق مع الجانب التركي على فتح معبر إنساني غرب بلدة أبو الظهور سيدخل عبره المدنيون الذين فروا من المنطقة التي كانت تقع تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة قبل أن يتمكن الجيش السوري من تحريرها قبل أشهر بعملية عسكرية كانت مدعومة من القوات الجوية الروسية.

    حلب بعد عام من التحرير
    © Sputnik . nour molhem
    عودة أكثر من ألف شخص إلى ريف حلب قادمين من إدلب
    وبينت المصادر لوكالة "سبوتنيك" أن نقطة المعبر التي تم فتحها في منطقة تل السلطان في ريف إدلب الجنوبي ليست الأولى من نوعها غرب بلدة أبو الظهور، إلا أنه من المتوقع أن تكون أعداد المواطنين العائدين أكثر من المرات السابقة بكثير، موضحة أنه من المقرر توافد أعداد كبيرة من أهالي ريف إدلب الشرقي يوم غد الجمعة 1 حزيران/ يونيو 2018.

    وكان الجيش العربي السوري بدأ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي عملية عسكرية واسعة في أرياف حلب الجنوبي وإدلب الشرقي وحماة الشمالي بالتعاون مع القوات الرديفة وبمشاركة واسعة من سلاحي الجو الروسي والسوري، تمكن خلالها من السيطرة على مطار "أبو الظهور" ثاني أكبر المطارات العسكرية في الشمال السوري إضافة إلى تحرير أكثر من 300 قرية وبلدة في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب، بعد تدمير آخر تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية فيها.    

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    الكلمات الدلالية:
    عودة عائلات مهجرة في أرياف حلب وإدلب, تحرير مطار أبو الضهور العسكري, الحكومة الروسية, سوريا
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