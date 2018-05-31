مجلس النواب الليبي يحدد موقفه من اتفاق باريس حول التسوية الليبية

صرح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله أبليحق، في مدينة طبرق، شرقي البلاد، أن اتفاق باريس هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة سينهي حالة الانقسام في مؤسسات الدولة.

بنغازي — سبوتنيك. وأكد أبليحق في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أن "ما جاء به اتفاق باريس هو المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة التي تعصف بليبيا عبر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي الانقسام في مؤسسات الدولة وتعدد المؤسسات وانتشار الفساد الإداري والمالي وتوحيد الجهود لتجاوز هذه الأزمة عبر مؤسسات موحدة متماسكة وقوية".

© AFP 2018 / Abdullah Doma تأسيسية الدستور الليبي: نرحب باتفاق الأطراف الليبية في باريس ونطالبها بالالتزام

وأضاف الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي أن "مجلس النواب قد دعا إلى ذلك مراراً قبل أي أحد فقد خاطب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح منذ مطلع عام 2017 للاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وطالب بهذا الخيار منذ أكثر من عام كمخرج وحيد لإنهاء الأزمة في البلاد".

وتابع "على فرنسا والمجتمع الدولي متابعة تنفيذ ما جاء في بيان باريس وإلزام كافة الأطراف المحلية و الإقليمية بتنفيذه وعدم عرقلته والتأكيد على إرادة حقيقية لإنهاء أزمة ليبيا".

يشار أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي الطاهر النويري قد أعلن في وقت سابق من العاصمة الفرنسية باريس، أن مؤتمر باريس يظل الأمل لو صدقت النوايا.

وأشار إلى أن "التزام الأطراف داخليا والضغوط الدولية هو السبيل الوحيد لإنجاح الاتفاق الذي وقع اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس بين الأطراف الليبية".