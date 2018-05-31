مجلس النواب الليبي يحدد موقفه من اتفاق باريس حول التسوية الليبية

بنغازي — سبوتنيك. وأكد أبليحق في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أن "ما جاء به اتفاق باريس هو المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة التي تعصف بليبيا عبر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي الانقسام في مؤسسات الدولة وتعدد المؤسسات وانتشار الفساد الإداري والمالي وتوحيد الجهود لتجاوز هذه الأزمة عبر مؤسسات موحدة متماسكة وقوية".
وتابع "على فرنسا والمجتمع الدولي متابعة تنفيذ ما جاء في بيان باريس وإلزام كافة الأطراف المحلية و الإقليمية بتنفيذه وعدم عرقلته والتأكيد على إرادة حقيقية لإنهاء أزمة ليبيا".
يشار أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي الطاهر النويري قد أعلن في وقت سابق من العاصمة الفرنسية باريس، أن مؤتمر باريس يظل الأمل لو صدقت النوايا.
وأشار إلى أن "التزام الأطراف داخليا والضغوط الدولية هو السبيل الوحيد لإنجاح الاتفاق الذي وقع اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس بين الأطراف الليبية".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)