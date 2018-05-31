"أنصار الله" يحبطون زحفا لقوات هادي في محافظة صعدة اليمنية

أحبط "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الخميس، هجوما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

© AFP 2018 / LEON NEAL "أنصار الله" يسقطون مروحية أباتشي سعودية في جيزان ومقتل طاقمها

صنعاء — سبوتنيك . ذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية لوكالة "سبوتنيك" "أن قوات الرئيس هادي نفذت اليوم الخميس، زحفاً باتجاه جبل شعير في مديرية باقم المحاذية لقطاع عسير جنوب غربي السعودية".

وأشار المصدر إلى "أن مسلحي أنصار الله تمكنوا من كسر زحف قوات الرئيس هادي، وأوقعوا 6 قتلى وجرحى في صفوفهم".

يذكر أن قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، كثفت عملياتها في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حيث تدور معارك في 5 جبهات مع مسلحي "أنصار الله" في باقم وعلب وكتاف والظاهر ورازح، بهدف السيطرة على المحافظة التي تمثل معقل "أنصار الله".