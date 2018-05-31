بعد احتجاز الإمارات 170 مليار ريال… اليمن يتسلم دفعة جديدة من الأموال المطبوعة في روسيا

وصلت إلى مقر البنك المركزي اليمني في محافظة عدن جنوبي اليمن، دفعة جديدة من الأموال اليمنية المطبوعة في روسيا الاتحادية.

صنعاء — سبوتنيك. أفاد مصدر محلي في محافظة عدن لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، "بأن البنك المركزي في عدن تسلم اليوم الخميس 31 مايو/ أيار، نحو 170 مليار ريال، من سلطات الميناء بعد وصولها على متن سفينة عبر ميناء جدة السعودي".

وأشار إلى "أن دفعة الأموال مخصصة لدفع رواتب الموظفين في القطاع الحكومي بشقيه المدني والعسكري".

وتأتي الدفعة الجديدة من الأموال، بعد شهرين من وصول نحو 100 مليار ريال يمني إلى ميناء عدن في 28 مارس الماضي.

وكان وزير الداخلية اليمني قد كشف في لقاء مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية، مطلع مايو/ أيار الجاري، أن الإمارات تحتجز منذ 28 يوماً في ميناء عدن 170 مليار ريال من الأموال المطبوعة بموافقة صندوق النقد الدولي، وأضاف "رغم أنه وزير الداخلية إلا أنه لا يستطيع إخراجها".

ولجأت الحكومة اليمنية أواخر العام 2016 إلى طباعة 400 مليار ريال عبر اتفاق مع شركة "غوس زناك" الروسية، لمواجهة العجز في السيولة النقدية الذي جعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة الذين يتجاوز عددهم مليونين ومئتي ألف.