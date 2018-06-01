السفير السعودي باليمن: انطلاق برنامج إعادة إعمار مأرب بمطار إقليمي

أعلن سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد آل جابر المسؤول عن ملف إعادة الإعمار في اليمن، إطلاق برنامج مرحلة إعادة الإعمار في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، يبدأ بتنفيذ مطار إقليمي.

صنعاء — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، أعلن السفير السعودي خلال زيارته لمحافظة مأرب، "أنه سيتم افتتاح مكتب للبرنامج في مأرب، للإشراف على عملية إعادة الإعمار، التي ستشمل كافة المجالات ومختلف المديريات وفي مقدمتها الطرق والصحة والتعليم والبيئة والتنمية البشرية وعدد من المجالات ذات الأولوية".

ودعا السفير آل جابر "المواطنين في المناطق، التي لا تزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي، إلى الحفاظ على أبنائهم من استغلال مليشيا الحوثي، مؤكداَ إن إعادة الإعمار ستصل إلى كل مكان في اليمن".

موضحا "أن زيارته لمحافظة مارب تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للبدء بإعادة الإعمار في اليمن، والتي بدأت بمحافظة عدن ثم سقطرى والآن مأرب وستستمر إلى بقية المحافظات المحررة".

ولفت السفير آل جابر إلى "أن إطلاق مرحلة برنامج إعادة الإعمار في اليمن يأتي كمرحلة ثالثة من تدخل التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن، والتي تمثلت في مرحلتها الأولى بالوقوف مع الشرعية ضد الحوثيين، والمرحلة الثانية تمثلت في الأعمال الإنسانية والإغاثية وهذه المرحلة الثالثة التي تشمل إعادة الإعمار"، على حد تعبيره.