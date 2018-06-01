أمير قطر يلتقي قيادات وكبار ضباط القوات المسلحة

جاء ذلك خلال مأدبة إفطار أقامها الأمير، أمس الخميس، تكريما له وذلك بالديوان الأميري، بحسب ما نقله تلفزيون قطر.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يقيم بالديوان الاميري الْيَوْمَ مأدبة إفطار تكريما لقيادات وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية بالدولة بمناسبة شهر رمضان المبارك #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/MyA1RneePm — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) May 31, 2018

وحضر اللقاء كل من حمد بن جاسم آل ثاني الممثل الشخصي للأمير تميم، وعبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

أقام صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الاميري اليوم مأدبة إفطار تكريما لقيادات وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية بالدولة بمناسبة شهر #رمضان المبارك. #جريدة_الراية_القطرية #قطر 1 pic.twitter.com/SndYqUuNrQ — الراية القطرية (@alraya_n) May 31, 2018

يذكر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التقى مساء الاثنين الماضي، أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر دسمان بالعاصمة الكويت.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، تبادل الأميران، في بداية اللقاء، التهاني بمناسبة شهر رمضان، كما بحثا السبل الكفيلة بدعم العلاقات الأخوية الراسخة والروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين. وجرت مناقشة عدد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي 5 يونيو / حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.