اليمن... القوات الحكومية تسيطر على وادي العطفين في صعدة

تقدمت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، خلال معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وأبلغ وكالة "سبوتنيك" مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني "بأن الجيش تمكن من السيطرة الكاملة على وادي العطفين وجبال المصادر في مديرية كتاف، عقب معارك عنيفة مع "الحوثيين"، أوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم".

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وأضاف "أن قائد الكتيبة الأولى في اللواء 143 مشاة العقيد محمد أحمد الصوملي المرادي، قتل و5 جنود في المعارك التي انتهت بالسيطرة على وادي العطفين، فيما أصيب 7 آخرين".

وأشار إلى "عودة عشرات الأسر النازحة من منطقة الفرع بمديرية كتاف، إلى منازلها بعد سيطرة الجيش على المنطقة وتأمينها".

يذكر أن قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، كثفت عملياتها في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حيث تدور معارك في 5 جبهات مع مسلحي جماعة أنصار الله في باقم وعلب وكتاف والظاهر ورازح، بهدف السيطرة على المحافظة التي تمثل معقل الجماعة.