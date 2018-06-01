في رمضان... زائر يسبب أزمة بـ"دبي مول" والشرطة تعلق

تسبب أحد الزوار في حدوث أزمة بمركز "دبي مول" في الإمارات العربية المتحدة، أمس الخميس 31 مايو / أيار، بحسب ما ذكره موقع "إرم نيوز" الإماراتي، الذي أشار إلى أن رد الشرطة كشف المتسبب فيها.

وتفاجئ زوار المركز، الذي يعد أكبر مجمع تجاري في العالم من حيث المساحة، بانطلاق أصوات الإنذار، لكن الشرطة ذكرت أن الإنذار تم إطلاقه بالخطأ عندما كسر أحد الزوار اللوحة الخاصة بأجهزة الإنذار.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin بالفيديو...شرطة دبي تحقق رقما قياسيا

وكتبت شرطة دبي على "تويتر": "جرس الإنذار الذي رن في دبي مول، تم إطلاقه بالخطأ، والسبب كسر لوحة زر الطوارئ المثبتة على أحد جدران المركز، بواسطة أحد الزوار".

وأضافت الشرطة: "الأمور عادت إلى طبيعتها، معربة عن شكرها للزوار على حرصهم على تعاونهم معها".

ويقع مركز "دبي مول" وسط مدينة دبي، ويعد من أكبر المراكز التجارية وأكثرها استقطاباً للزوار الراغبين في التسوق والترفيه، ووصل عدد زواره عام 2014 إلى أكثر من 80 مليون شخص.

وتصل مساحته المركز من الداخل 1.9 مليون متر، وبه مساحات صالحة للأنشطة التجارية تصل إلى 3.77 متر مربع ، إضافة إلى 1200 منفذ بيع بالتجزئة.