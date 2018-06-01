في رمضان... زائر يسبب أزمة بـ"دبي مول" والشرطة تعلق

وتفاجئ زوار المركز، الذي يعد أكبر مجمع تجاري في العالم من حيث المساحة، بانطلاق أصوات الإنذار، لكن الشرطة ذكرت أن الإنذار تم إطلاقه بالخطأ عندما كسر أحد الزوار اللوحة الخاصة بأجهزة الإنذار.
وأضافت الشرطة: "الأمور عادت إلى طبيعتها، معربة عن شكرها للزوار على حرصهم على تعاونهم معها".
ويقع مركز "دبي مول" وسط مدينة دبي، ويعد من أكبر المراكز التجارية وأكثرها استقطاباً للزوار الراغبين في التسوق والترفيه، ووصل عدد زواره عام 2014 إلى أكثر من 80 مليون شخص.
وتصل مساحته المركز من الداخل 1.9 مليون متر، وبه مساحات صالحة للأنشطة التجارية تصل إلى 3.77 متر مربع ، إضافة إلى 1200 منفذ بيع بالتجزئة.
#تنويه | تهيب القيادة العامة لـ #شرطة_دبي إلى زوار #دبي_مول بأن جرس الانذار الذي اطلق بشكل خاطئ يعود عن قيام أحد بكسر لوحة زر الطوارئ المثبته على أحد الجدران، وتشكر شرطة دبي الزوار على حرصهم وتعاونهم في مثل هذه الحالات وتنوه بأن الأمور عادت إلى طبيعتها.@TheDubaiMall— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) May 31, 2018
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