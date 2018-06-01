هذا ما سيحدث لقاضيين سعوديين لم يقفا لـ"تحية العلم"

أصدرت وزارة العدل السعودية توجيها خاصا بشأن قاضيين، لم يتبعا القواعد المتعارف عليها أثناء مشاركتهما في إحدى المناسبات العامة، بحسب ما كشف عنه المتحدث باسم الوزارة.

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أمس الخميس 31 مايو / أيار، أن القاضيين لم يقفا عند تأدية السلام الوطني.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري، إنه صدر توجيه من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإحالة القاضيين للتحقيق.

ولفت القفاري، في تصريح للصحيفة السعودية، إلى أن الوقوف أثناء تأدية السلام الوطني، احتراما وتقديرا لرمزيته هو عرف محلي وعالمي، مشيرا إلى أن هذا التصرف يكشف عن احترامه وانتماء الشخص وحبه للوطن.

وأضاف: "من غير المقبول أن يصدر عن أحد من أعضاء الهيئات القضائية في السعودية، أي تصرف من شأنه أن يقلل من رمزيات الوطن ومناسباته الرسمية".