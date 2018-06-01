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04:18 01 يونيو/ حزيران 2018
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    ليبيا

    عضو تأسيسية الدستور الليبي: اتفاق باريس انقلاب على إرادة الشعب

    © AFP 2018 / Abdullah Doma
    العالم العربي
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    صرحت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، نادية عمران، في مدينة البيضاء شرقي البلاد اليوم الجمعة 1يونيو/حزيران، أن التوافق الليبي على المسار التأسيسي غير المسبوق بدأ بانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، مشيرةً إلى أن التوافق على مسار تأسيسي أخر هو انقلاب على إرادة الشعب الليبي.

    طرابلس — سبوتنيك. وأكدت عمران، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أن "الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي قد أنهت عملها بصدور مشروع الدستور، الذي كان خلاصة عمل الهيئة وتم بناؤه على توافقات وتفاهمات كبيرة، تأسس وفقا للمعايير الدولية والعلمية الحديثة في صياغة الدساتير وراعى للثوابت الوطنية وتضمن حلولا وسطية متوازنة تم فيها تلبية مطالب وطموحات الليبيين كتفتيت المركزية والتأكيد على مبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والتنمية المكانية والمستدامة والتداول السلمي على السلطة وغيرها".

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
    © AFP 2018 / GUILLAUME SOUVANT
    ماكرون عن اجتماع باريس: لأول مرة يجتمع المسؤولون الليبيون ويعتمدون بيانا مشتركا
    وأضافت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور: "لا يزال هذا المشروع ينتظر عرضه على الشعب للاستفتاء"، مضيفةً أن "كل ما سبق يجعل التوافق على مسار تأسيسي آخر هو أولا انقلاب على المسار التأسيسي الليبي وسيكون أي مسار أخر مثار للطعونات والدعاوى لعدم دستوريته".

    وأوضحت أن "التوافق الكبير بين أعضاء الهيئة بمختلف انتماءاتهم الفكرية والسياسية يجعل حدوث أي توافق آخر على قواعد دستورية حاكمة وفي ظل التجاذبات الراهنة هو ضرب من المستحيل".

    وختمت حديثها بأن "التوافق الليبي العظيم على المسار التأسيسي الليبي غير المسبوق بدأ بانتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من الشعب الليبي وسينتهي بالاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور، الذي أصدرته هذه الهيئة. طيلة ثلاث سنوات كان هناك الكثير من ساعات العمل الطويلة والنقاشات المعمقة والجادة والبحوث العلمية وأوراق العمل والأعمال التحضيرية للنصوص التي قدمت داخل الهيئة التأسيسية، واطلاع الأعضاء على مئات التجارب الدستورية المقارنة التي قدمت على هذه المسودات من خبراء محليين ودوليين".

    يشار إلى أن الأطراف الليبية قد أصدرت بيانا مشتركا عن اجتماع باريس الثلاثاء الماضي 29 أيار/مايو، أكدت فيه الوفود الأربعة على التزامها بعقد الانتخابات في 10 ديسمبر. وأوضح البيان التزام الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر/أيلول 2018، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018.

    انظر أيضا:

    السراج: دعوت في اجتماع باريس لوقف الاقتتال وتحديدا في درنة واللجوء للحوار
    اجتماع باريس بشأن ليبيا يخرج باتفاق على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر المقبل
    الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تطالب بتوحيد الصف لمواجهة الإرهاب
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, الدستور الليبي, اجتماع باريس, تصريحات, سبوتنيك, ليبيا
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