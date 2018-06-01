اليمن... قتلى ومصابين في قصف سعودي على صعدة

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك"، " بأن الجيش السعودي نفذ فجر الجمعة 1 يونيو/ حزيران، قصفا صاروخيا ومدفعيا على مناطق متفرقة في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة رجل وزوجته وإلحاق أضرار مادية".
يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية، يشن منذ 26 مارس 2015، غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيين" وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن.
وتدعم السعودية قوات الجيش التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة أنصار الله على جزء كبير منها منذ عام 2015.
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