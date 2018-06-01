اليمن... قتلى ومصابين في قصف سعودي على صعدة

قُتل وأُصيب ثلاثة يمنيين بقصف قام به التحالف العربي على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، حيث شمل القصف استخدام الصواريخ والمدفعية وشمل مناطق متفرفة من المحافظة.

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك"، " بأن الجيش السعودي نفذ فجر الجمعة 1 يونيو/ حزيران، قصفا صاروخيا ومدفعيا على مناطق متفرقة في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة رجل وزوجته وإلحاق أضرار مادية".

© REUTERS / STRINGER اليمن... معارك في محيط مجمع حكومي غرب صعدة

وأضاف أن طيران التحالف شن غارة على منطقة غمار في مديرية رازح.

يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية، يشن منذ 26 مارس 2015، غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيين" وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن.

وتدعم السعودية قوات الجيش التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة أنصار الله على جزء كبير منها منذ عام 2015.



