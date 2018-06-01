غزة تستعد لجمعة غضب بعنوان من غزة لحيفا وحدة دم ومصير مشترك

رام الله — سبوتنيك. ودعت الهيئة في بيان لها وصل وكالة "سبوتنيك": الفلسطينيين إلى الخروج والتظاهر عند السياج الحدودي الفاصل لقطاع غزة في الجمعة العاشرة للتظاهرات، التي بدأت يوم الثلاثين من آذار الماضي في ذكرى يوم الأرض الفلسطيني.

© REUTERS / AMMAR AWAD الجيش الإسرائيلي: قصفنا 25 موقعا في قطاع غزة

و جاء في بيان الهيئة: "نوجّه التحيّة لصمود أهلنا بالداخل الصامد عام 1948، وانطلاقًا من وحدة الدم ووحدة الهدف ووحدة المسار والمصير، فإنّنا نعلن أنّ الجمعة القادمة يوم 1-6-2018، هي جمعة "من غزّة إلى حيفا.. وحدة دم و مصير مشترك".

في السباق ذاته دعا الحراك الشبابي في حيفا الفلسطينيين داخل الخط الأخضر للمشاركة في المسيرة، التي ستنطلق في تمام السادسة والنصف بتوقيت غرينتش في قلب المدينة تحت عنوان اغضب مع غزة دعما وإسنادا للتظاهرات، التي تنطلق كل جمعة قرب حدود قطاع غزة.

وقال الحراك الشبابي الحيفاوي في بيان مقتضب تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "إن نداء غزّة للتظاهر من غزّة إلى حيفا خطوة واحدة مهمّة وجذريّة في الطريق الذي بدأنا السير فيه".

وأضاف البيان:"لسنوات طويلة واجه شعبنا جميع أشكال الجريمة الإسرائيليّة ولعلّ أخطر ما واجهه شعبنا في الداخل "أراضي 1948" السعي الصهيونيّ إلى تقسيمنا" تقسيم فلسطين" وقطعنا عن إخوتنا اللاجئين المهجّرين من الوطن ومحاولة إقناعنا بأنّنا لسنا جزءًا من الشعب الفلسطيني ومحاولة سلب حقّنا في أن نعيش مستقبلًا واحدًا مشتركًا حرًّا وكريمًا في كل بلادنا".

ومن المتوقع، أن تشتعل المواجهات عند حدود قطاع غزة في وقت ستنطلق التظاهرات ظهر اليوم من كافة أنحاء قطاع غزة إلى النقاط الحدودية التي يتمركز عندها الجيش الإسرائيلي الذي اعلن في وقت سابق أن لديه أوامر من المستوى العسكري بإطلاق النار حال اقتراب المتظاهرين من السياج الحدودي أو تعريض حياة الجنود للخطر ومحاولة التسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.