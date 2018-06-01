ملك الأردن يوقف قرار رفع أسعار الوقود

أوقف الملك الأردني عبد الله الثاني قرارا حكوميا أعلن عنه أمس 31 مايو/ أيار الماضي، وذلك بعد قرابة 24 ساعة بداية تنفيذ القرار من قبل الحكومة الأردنية.

وقرر الملك عبد الله وقف قرار رفع أسعار المحروقات لشهر يونيو/ حزيران الجاري، بعدما أعلنت الحكومة الأسعار الجديدة أمس، حسب وكالة الأنباء الأردنية.

وقال رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقى إنه تم وقف قرار تعديل أسعار المشتقات البترولية والتى يبلغ تكلفتها على الخزينة العامة 16 مليون دينار.

وأكد رئيس الوزراء أن قرار الوقف جاء بإيعاز من الملك "نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالميا وبمعدل غير مسبوق منذ عام 2014".

ورفعت الحكومة الأردنية أسعار المحروقات بواقع 5% للبنزين و3% للديزل والكاز، لشهر يونيو.

وتم رفع سعر بنزين 90 ليصل إلى 860 فلسا (الدينار الأردني يساوي 1.41 دولار أمريكي)، كما رفعت سعر بنزين 95 ليصل إلى 1100 فلس، ورفعت سعر السولار والكاز ليصل 645 فلسا، بينما ثبتت سعر اسطوانة الغاز.