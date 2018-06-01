الحكومة المغربية تعلق على حجم الخسائر من المقاطعة الشعبية للسلع

أصدرت الحكومة المغربية بيانا جديدا بخصوص حملة "مقاطعون" الممتدة منذ أكثر من شهر إلى الآن.

وقالت الحكومة المغربية إن الشركات المعنية بتصنيع الحليب، قلصت الكميات التى تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30%، حسب موقع اليوم 24.

وأكدت الحكومة أن المقاطعة سجلت تأثيرات على الفلاحين والقطاع الفلاحي المغربي.

وأشارت الحكومة إلى أن "استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به".

واعتبرت الحكومة أن المقاطعة تؤثر سلبيا على الاستثمار الوطنى والأجنبي والاقتصاد الوطني عموما.

فعلا طلعنا مداويخ يا شعب المقاطعة جودة تلعب علينا مع سنطرال وتبيع لنا حليب سنطرال رغم أن شركة سنطرال أعلنت تخفيض منتوجها 30 % وطرد عدد كبير من العمال مزالة تلعب معنا مع جودة ولم الشرح كيف نشتري حليبها #مقاطعون pic.twitter.com/Gg997m72Qt — haki jaidi🇲🇦🇺🇸Ⓜ (@jaidiabdelhak) June 1, 2018

ودعت الحكومة المواطنين إلى تقدير الموقف والعمل على تفادى الضرر للفلاحين والاستثمار.

وقالت الحكومة إن قطاع الحليب يهم 120 ألف فلاح، ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم.

واعترفت الحكومة من قبل بالمقاطعة وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إنه من واجب حكومته "تفهم هذه المعاناة، والقيام بإجراءات داعمة للقدرة الشرائية للمواطنين".