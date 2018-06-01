وزير إماراتي يتحدث عن تسوية سياسية في اليمن

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن جماعة "أنصار الله" أصبحت أضعف بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وأكد قرقاش، اليوم الجمعة 1 يونيو/ حزيران، في تصريحات لشبكة "أر تي"، إن بلاده متمسكة بالتسوية السياسية في اليمن، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

كما ذكر أن الأطراف اليمنية جميعها مسؤولة عن التوصل لحل سياسي، مضيفا "لا يمكن للحل الأممي أن يتم إلا بوجود جميع الأطراف السياسية في اليمن".

وتابع الوزير الإماراتي "خريطة القرار الأممي ستتضمن رفضا للانقلاب الحوثي الذي قوض الحل السياسي في اليمن"، مشيرا إلى أن الحوثيين أصبحوا أضعف بعد اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

ولفت قرقاش إلى أن التدخل الإماراتي في اليمن كان اضطراريا في إطار عاصفة الحزم، إذ أن بلاده لم تكن لتقبل "بأي تدخل إيراني أو تمركز في هذا الجزء من الجزيرة العربية".

وقال: "نحن دولة الإمارات ضمن التحالف العربي، معنيون أساسا بالأمن الاقليمي وعدم وجود أي تحد إقليمي سواء كان تحديا إيرانيا أو مسألة استخدام الصواريخ الإيرانية في اليمن".

كما ذكر أن بلاده قدمت 3.7 مليارات دولار مساعدات إنسانية لليمن منذ بداية الأزمة، إضافة لفتح العديد من الموانئ والخدمات الإنسانية الأخرى.

وأشار إلى أن أكثر من جهة تقوم بتوزيع المساعدات في اليمن، أهمها الصليب الأحمر الإماراتي والقوات المسلحة الإماراتية، والجمعيات التابعة للأمم المتحدة، ووزعت أقسام منها على قطاع التعليم والكهرباء.