"الحصار" العربي لم يؤثر عليها... قطر تعلن أرقاما هامة عن اقتصادها

أكدت دولة قطر أن "الحصار الاقتصادي العربي" ضدها، لم يؤثر عليها، بل نجحت الدولة في "لجم التأثير الاقتصادي والمالي الذي يفرضه الحصار".

ومنح صندوق النقد الدولي الاقتصاد القطري نظرة إيجابية، ومتوقعا بلوغ نمو إجمالي الناتج المحلي 2.6% خلال 2018، حسب صحيفة الوطن القطرية.

وشدد الصندوق على أن القطاع المصرفي القطري "بخير ويتمتع بصلابة ومرونة".

وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي

آفاق نمو إيجابية للاقتصاد القطري#الوطنhttps://t.co/RsOS4YHNYC pic.twitter.com/9mudVdP7s5 — الوطن (@al_watanQatar) June 1, 2018

وأشار الصندوق إلى نجاح قطر في لجم التأثير الاقتصادي والمالي الذي يفرضه الحصار، وأن "الاحتياطيات الوقائية الكبيرة في الحسابات الخارجية والمالية العامة إلى جانب قوة القطاع المالي بمواجهة أيه مخاطر محتملة".

وتؤكد تقارير أن معدلات التضخم في قطر ما زالت تحت السيطرة ولا تزال آفاق النمو على المدى القريب إيجابية بوجه عام.

ويرى الصندوق أن الدين العام (المقدر بنسبة 54% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2017) في مستوى يمكن تحمله.

وفي 5 يونيو/حزيران العام الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها مقاطعة بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.