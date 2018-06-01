بحضور روسي... عودة الأهالي في محيط أبو الظهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي

بدء تدفق مئات الأسر إلى قراها عبر معبر تل السلطان في محيط بلدة أبو الظهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

أفاد مراسل "سبوتنيك" ببدء تدفق مئات الأسر إلى قراهم وبلداتهم في ريف إدلب الجنوبي الشرقي عبر معبر تل السلطان الذي افتتح اليوم الجمعة في محيط بلدة أبو الظهور.

© Sputnik . عودة الأهالي بريف إدلب

© Sputnik . عودة الاهالي بريف إدلب

يتبع…