خبراء في التحالف العربي يدمرون ألغاما بحرية زرعها "أنصار الله"

دمر خبراء في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 1 يونيو/ حزيران، ألغاماً بحرية، زرعها مسلحو جماعة "أنصار الله"، في السواحل شمال غربي اليمن.

ذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، إن "قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، عثرت اليوم، على ألغام بحرية جديدة قبالة سواحل مدينة ميدي شمال غربي محافظة حجة (محاذية للحدود السعودية).

ونقل البيان عن مصدر عسكري بقوات التشكيل البحري، قوله إن "مجموعة عسكرية من التشكيل البحري، عثرت على هذه الألغام، بعد أن لفظتها الأمواج إلى أطراف الساحل جنوب مدينة ميدي".

وأوضح المصدر، أن" هذه الألغام التي تم اكتشافها، زرعت قبل فترة طويلة قد تتجاوز العام، وأنه نتيجة لتأثرها بملوحة البحر ظهرت فيها آثار الصدأ، لكنها ما زالت قابلة للانفجار، إذا ما ارتطمت بأي جسم صلب".

وأعلن المصدر أنه تم تفجير تلك الألغام قبالة الساحل، بوجود خبراء تفجير الألغام من التحالف العربي ويأتي هذا بعد أربعة أيام من انتزاع مجموعة ألغام بحرية تم العثور عليها قبالة سواحل ميدي.