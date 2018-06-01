ابن زايد: نرغب في التعاون مع كل العالم من أجل رفاه الشرق الأوسط

قال ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة 1 يونيو/ حزيران، إن الإمارات العربية المتحدة ترغب في التعاون مع كل العالم من أجل ضمان مستقبل واعد للشرق الأوسط.

© Sputnik . Mikhael Klimentev بوتين لأمير أبو ظبي: التعاون في مجال الطاقة ساعد على استقرار سوق النفط والغاز

موسكو- سبوتنيك. وأوضح ابن زايد، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، "تسعى الإمارات العربية المتحدة للتعاون مع كل المجتمع الدولي، مع جميع أصدقائنا من أجل ضمان مستقبل زاهر لمنطقتنا. ونحن نعول على نقاش مفصل حول هذا الموضوع".

كما لفت ولي العهد إلى أن الإمارات تعتبر مسألة تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا مهمة، معربا عن أمله بزيادة التداول التجاري.

وأضاف "أظن أن تعاوننا سيتعزز، بما فيها ومع توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية".

وكان ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، قد وصل إلى روسيا في زيارة عمل، اليوم الجمعة، والتقى الرئيس الروسي.