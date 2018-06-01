تسجيل
18:14 01 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    علم المغرب

    المقاطعة من الغذاء للغناء... نشطاء مغاربة يهددون مهرجان "موازين"

    © flickr.com/ Marek Kubica
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    تحت شعار "خليه يغني وحده" أطلق نشطاء مغاربة، حملة جديدة لمقاطعة مهرجان "موازين" الموسيقي الأضخم في المغرب بدعوى مواجهة الفقر والغلاء.

    الدعوات التي انطلقت منذ أيام قبيل المهرجان المزمع تنظيمه من 22 إلى 30 يوينو/ حزيران الجاري، لاقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن البعض أوضح أن الخلط بين مقاطعة المنتجات والموسيقى والفن له أثره السلبي على المشهد الثقافي في المغرب.

    من ناحيته قال الفنان عبد الفتاح النكادي، رئيس جمعية فضاء الإبداع للمكفوفين في المغرب، إن إقحام المهرجانات الثقافية والفنية في عملية المقاطعة في غير محلها.

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن أغلب الداعين للمقاطعة يصدرون الوازع الديني وهو توظيف خاطئ واستغلال غير مرحب به، خاصة أن الكثير يتفق مع حملات المقاطعة الخاصة بالمنتجات نظرا للاستغلال والاحتكار، إلا أن المهرجانات الموسيقية والفنية لها مكانة أخرى.

    وتابع أن الأمر لا يمكن أن يؤثر على المهرجان، وأنه سيشهد إقبالا أكثر من الدورات السابقة.

    فيما تقول الناشطة هنا محمد من الدار البيضاء لـ"سبوتنيك" إن الحملات الخاصة بمقاطعة المنتجات أثرت بشكل كبير في الشارع المغربي وهو ما شجع البعض على إطلاق الدعوات الخاصة بالمهرجان الموسيقي، إلا أنه لن يلغى حسب ما يدعون، وأنه سيلقى إقبالا كبيرا، نظرا لكون الشعب المغربي محب للفن والثقافة، ويفرق بين الاستغلال والفن.

    وأوضحت أن الداعين للحملة والذين قاموا بنشرها من البداية متشددين في أفكارهم وتعاطيهم مع الفن والثقافة.

    ويشهد المغرب منذ 20 من الشهر الماضي، "حملة شعبية" لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية، حيث تطال عملية المقاطعة شركات لبعض المسؤولين.

    ونشر النشطاء بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بالأرقام التي تنفق على المهرجان، مقارنة بالتراجع الاقتصادي للمواطن المغربي، حيث دعا البعض منهم إلى ضرورة نشر الفكرة والثبات على المقاطعة من أجل توفير المال الذي ينفق على المهرجان.

    ويعد مهرجان "موازين" من أضخم المهرجانات التي تنظم في المغرب على مستوى عالمي سنوي حيث تأسس سنة 2001، وينظم في العاصمة المغربية الرباط، ما بين شهري مايو/ أيار  ويونيو/ حزيران تحت رعاية الملك محمد السادس     

    انظر أيضا:

    المغرب يروج لملف استضافته مونديال 2026 خلال نهائي أبطال أوروبا
    المغرب يرد على تقرير ظهور أسلحة إسرائيلية في استعراض عسكري
    أول تعليق رسمي من المغرب على الاستعراض العسكري للبوليساريو
    وزير مغربي يكشف أسباب انقلاب إيران على المغرب لصالح البوليساريو
    "البوليساريو" تحذر المغرب من مواجهة... والجيش يتحرك
    المغرب تتهم البوليساريو بتحدي مجلس الأمن الدولي
    خبراء: قانون تجريم التطبيع يتوافق مع مواقف المغرب من إسرائيل
    الكلمات الدلالية:
    أخبار المغرب, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, الحكومة المغربية, العالم العربي, المغرب, العالم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المغنية دوا ليبا في مراسم افتتاح بطولة نهائي دوري أبطال أوروبا 2017/18
    من فوز "الملكي" بكأس "الليغا"... إلى استعداد محطة "ناسا" لكأس العالم في روسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تستقر من جهة، فتَخرب من جهة آخرة
    التصعيد بعد كل انتصار
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك