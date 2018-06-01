بعد ساعات من وصوله... قيادات الجيش والشرطة يدخلون القصر على أمير قطر

وبحسب صحيفة الوطن القطرية، أقام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، بالديوان الأميري، أمس مأدبة إفطار تكريما لقيادات وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية بالدولة بمناسبة شهر رمضان المبارك.
حضر المأدبة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، كما حضرها الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وغادر أمير قطر والوفد الرسمي المرافق له، الكويت، بعد زيارة أخوية للبلاد قدم فيها التهاني لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وقد كان على رأس مودعي أمير قطر، على أرض المطار، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
#صور— الوطن (@al_watanQatar) June 14, 2016
سمو الأمير يقيم مأدبة إفطار لضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية#الوطن #قطر #الدوحةhttps://t.co/Velt5W3FMo pic.twitter.com/Y3Om5HlzVK
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