برعاية روسية... العائلات تعود إلى مناطق الجيش السوري في ريف إدلب الشرقي (بالصور)

توافدت اليوم مئات العائلات إلى المعبر الإنساني في بلدة أبو الظهور بريف إدلب عائدة إلى منازلها وقراها في مناطق سيطرة الجيش السوري بعد غياب دام أشهر عديدة لبعضهم، وسنوات للبعض الآخر.

© Sputnik . BASEL SHARTOUH بجهود روسية... معبر إنساني لإعادة دفعة كبيرة من مهجري ريف إدلب الشرقي

وافتتح المعبر الإنساني المذكور اليوم الجمعة 1 حزيران/ يونيو في بلدة أبو الظهور بعدما نجحت جهود روسية بالاتفاق مع الجانب التركي على فتحه في منطقة تل السلطان ليتم عبره دخول المدنيين الذين فروا من المنطقة التي كانت تقع تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة قبل أن يتمكن الجيش السوري من تحريرها منذ أشهر بعملية عسكرية كانت مدعومة من القوات الجوية الروسية.

الأسر العائدة إلى مناطق الجيش السوري استقبلتها الشرطة العسكرية الروسية وأطباء المشفى الميداني الذي أقامه مركز حميميم.

واصطحبت الأسر في رحلة عودتها كافة مقتنياتها من أدوات زراعية وجرارات وسيارات وأثاث منزلي ومواشِ، حيث بلغ عدد الأغنام التي تم إدخالها 2000 رأس غنم.

© Sputnik . عودة الأهالي بريف إدلب

وبدأت عملية استقبال الأهالي من النقطة الأولى في المعبر، التي يتم من خلالها تنظيم دخولهم ليتوجهوا بعدها إلى النقطة الثانية حيث تتواجد النقطة الطبية التي قدمت الفحوص لمن يحتاجها إضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية.

وكان الجيش العربي السوري بدأ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي عملية عسكرية واسعة بأرياف حلب الجنوبي وإدلب الشرقي وحماة الشمالي بالتعاون مع القوات الرديفة وبمشاركة واسعة من سلاحي الجو الروسي والسوري، وتمكن خلالها من السيطرة على مطار أبو الظهور ثاني أكبر المطارات العسكرية في الشمال السوري إضافة إلى تحرير أكثر من 300 قرية وبلدة في المنطقة الممتدة بين أرياف حماة وإدلب وحلب، بعد تدمير آخر تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية فيها.