مجلس الأمن يرفض مشروع القرار العربي لحماية الفلسطينيين

رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار عربي يطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين، بعدما استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد القرار، الذي صوتت لصالحه 10 دول.

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة مشروع قرار تقدمت به الكويت، لتوفير حماية دولية للفلسطينيين، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.

© REUTERS / AMMAR AWAD الجيش الإسرائيلي يتأهب لمواجهة مسيرات العودة الفلسطينية في غزة

وصوتت 10 دول لصالح القرار، وامتنعت 4 دول، بينما رفضت الولايات المتحدة الأمريكية القرار واستخدمت حق النقض (الفيتو) بصفتها عضوا دائما في المجلس.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية نيكي هايلي، إن واشنطن ترفض القرار، الذي تعتبر أنه يمثل موقف العالم من حركة "حماس"، بينما قال مندوب الكويت إن رفض القرار يكشف أن إسرائيل دولة خارج نطاق القانون الدولي.

واعتبرت فرنسا أن عجز المجلس عن إيجاد حل لما حدث في غزة، التي شهدت وضعا خطيرا جدا راح ضحيته أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى بالرصاص الحي، وهو وضع غير مقبول للمدنيين في فلسطين وإسرائيل.