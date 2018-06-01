بعد لقاءات مع قادة أركان للتحالف... قرار ملكي عاجل بشأن اليمن

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة 1 يونيو/ حزيران، قرارا ساميا، سيغير من الحياة في اليمن.

قال سفير المملكة السعودية لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، محمد آل جابر، إن الملك سلمان، وافق على إنشاء مطار إقليمي في محافظة "مأرب" اليمنية، سيساهم في تغيير الحياة في اليمن، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER قرار ملكي بشأن من قتلوا في طائرة الأمير منصور بن مقرن

وقال السفير السعودي: "إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده وبطلب من الحكومة اليمنية الشرعية، سيتولى برنامج إعادة إعمار اليمن إنشاء مطار في مأرب".

وتابع "سيمكن لذلك المطار أن يربط المحافظة بما يجاورها من المحافظات اليمنية ودول المنطقة، لتسهيل نقل الركاب والبضائع والسياح وإنعاش الحياة الاقتصادية وخلق فرص العمل".

كما أعرب السفير آل جابر عن سعادته وزملاءه في البرنامج بلقاء محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة والسلطة المحلية.

وقال السفير السعودي:

"وجدت إرادة صادقة لتنمية المحافظة وثناء على جهود التحالف بقيادة المملكة لدعم الشرعية في اليمن، ودور القوات المشتركة، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مأرب".

من جهة أخرى، قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن يرافقه محافظ محافظة مأرب يوم أمس بزيارة لجامعة إقليم سبأ، واطلع خلال الزيارة على الأقسام المختلفة للجامعة وزار المبان والكليات واستمع لشرح عن الأقسام المختلفة، التي تضمها الجامعة ودورها في إرفاد سوق العمل بالكوادر المدربة.

كما قام بزيارة لمستشفى مأرب، زار خلالها المرضى المنومين وتعرف على الاحتياجات، التي تساعد المستشفى في القيام بعمله خدمة للمرضى بالمحافظة.

كما جاءت القرارات السعودية، الأخيرة، بعدما زار سفير السعودية لدى اليمن معسكر المنطقة الخامسة بالمحافظة، حيث كان في استقباله قادة وأركان المعسكر، وزار خلالها الجنود المرابطين من القوات المشتركة في المعسكر قبل أن يتوجه إلى محافظة المهرة اليمنية.