القوات اليمنية: أبو ظبي لم تعد آمنة بعد اليوم

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد الركن شرف غالب لقمان، إن "أبو ظبي لم تعد آمنة بعد اليوم وإنها في مرمى الصواريخ اليمنية".

ودعا العميد لقمان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" المستثمرين في دبي وأبو ظبي، إلى أخذ هذه التصريحات على محمل الجد

وأكد أن تصعيد الإمارات في الساحل الغربي، سيقابل بتصعيد أقوى وغير متوقع من قبل الجيش واللجان الشعبية.

وحول معركة الساحل الغربي أوضح العميد لقمان، أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من استعادة معظم المواقع التي سقطت قبل أيام بيد "الغزاة".

ونفى لقمان ما تتداوله وسائل الإعلام التابعة للتحالف من انتصارات…لافتا إلى أن كل ما ينشر في وسائل إعلام "العدوان" عبارة عن انتصارات وهمية.

وأكد أن الجيش واللجان الشعبية استعادوا كافة المواقع ويجري حاليا تحرير مناطق حيس والخوخة…لافتا إلى أن المناطق والجزر التي تتمركز فيها قوى "العدوان" لن تكون آمنة وستكون مقبرة لهم.