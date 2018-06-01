"أساسه السعودية ومصر"... مشروع عربي جديد في الشرق الأوسط

قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: "إن لدينا إجراءات لمواجهة المد الإيراني، ومقتنعون بضرورة عودة اللحمة للعالم العربي، مع الحاجة إلى وسط عربي أساسه السعودية ومصر، يتواصل مع العراق والأردن؛ ليضمن أن العلاقة مع تركيا وإيران علاقة على أساس السيادة".

وأضاف قرقاش، في حوار لقناة روسيا اليوم، أن "مسألة الاستقرار أمر أساسي لنا بالشرق الأوسط. وترى الإمارات أن التطرف والإرهاب أحد الأمور التي تزعزع الأمن والاستقرار".

وتابع:"الأطراف اليمنية مسؤولة أساسا عن الحل. وتدخلنا في اليمن اضطراري تحت عاصفة الحزم؛ فلم نكن نقبل بوجود إيراني متمركز في ذلك الجزء من شبه الجزيرة العربية".

وكان ولي عهد أبو ظبي قال، في وقت سابق من اليوم، إن الإمارات العربية المتحدة ترغب في التعاون مع كل العالم من أجل ضمان مستقبل واعد للشرق الأوسط.

وأوضح ابن زايد، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "تسعى الإمارات العربية المتحدة للتعاون مع كل المجتمع الدولي، مع جميع أصدقائنا من أجل ضمان مستقبل زاهر لمنطقتنا. ونحن نعول على نقاش مفصل حول هذا الموضوع".