"أنصار الله" تقصف الجيش السعودي في جيزان

أعطب أنصار الله "الحوثيون" دبابة وآلية للجيش السعودي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية، بينما قاموا بقصف موقع للجيش السعودي في ذات المنطقة، التي تتعرض لهجمات من حين لآخر.

© AFP 2018 / LEON NEAL "أنصار الله" يسقطون مروحية أباتشي سعودية في جيزان ومقتل طاقمها

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة " سبوتنيك " اليوم الجمعة 1 يونيو / حزيران، إن " أنصار الله " استهدفوا بصاروخ موجه دبابة سعودية في تبة الرمضة بجيزان".

وأضاف أن مدفعية "أنصار الله" قصفت تجمعا للجيش السعودي شرق وادي القصب في جيزان، كما أعطبت آلية عسكرية شرق جحفان في ذات القطاع".

يذكر أن مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، تتعرض إلى هجمات يشنها "أنصار الله" تتنوع بين عمليات قصف وكمائن وقنص، كرد على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن منذ 26 مارس / آذار 2015.



