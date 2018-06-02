الملك سلمان يصدر عددا من الأوامر الملكية

يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا جديدا إلى كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية، أول أمس، على أن يجري تنفيذه خلال 60 يوما، بحسب ما نقلت صحيفة عاجل السعودية.

وتضمن الأمر "إيقاف التعامل الورقي للإجراءات والأعمال، وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة "اعتماد" خلال 60 يوما".