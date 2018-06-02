الملك سلمان يصدر عددا من الأوامر الملكية

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، ينتظر السعوديين إعلانها عبر التلفزيون للاطلاع على تفاصيلها.
عاجل | #أوامر_ملكية بعد قليل. #سبق_المملكة #اوامر_ملكيه
— صحيفة سبق المملكة (@sabqqorg) June 1, 2018
يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر أمرا جديدا إلى كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية، أول أمس، على أن يجري تنفيذه خلال 60 يوما، بحسب ما نقلت صحيفة عاجل السعودية.
وتضمن الأمر "إيقاف التعامل الورقي للإجراءات والأعمال، وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة "اعتماد" خلال 60 يوما".
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