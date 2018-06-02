تمهيدا لمعركة المطار... الجيش اليمني ينفذ عمليات تمشيط في الحديدة

أعلنت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، اقترابها من تنفيذ خطة محكمة لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي غرب اليمن من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

صنعاء — سبوتنيك. وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، "أن قواته نفذت عمليات تمشيط واسعة لما تبقى من جيوب الميلشيا في مديريات التحيتا وبيت الفقية والحسينية، وأنها توغلت في مديرية التحيتا حتى منطقة المدمن ومناطق شرق الفازة وتقترب من مركز المديرية".

مؤكداً "أن الجيش يخوض معارك ضارية مع ما تبقى من عناصر الميلشيا في مديرية الدريهمي ويقترب من تحريرها بالكامل تمهيداً للانطلاق صوب مطار الحديدة الذي يفصله عنه بعض الكيلو مترات".

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يفاجئ "أنصار الله" بعد عملية استخباراتية... ماذا ينتشر على حدود الحديدة

وأضاف "أن قوات الجيش تمكنت بإسناد من المقاومة الشعبية من أهالي تهامة، من تأمين مساحات واسعة على الخط الساحلي، وقطع كافة خطوط الإمداد للميلشيا التي قد تشكل تهديدا مباشرا لها".

مشيراً إلى "أن جماعة "أنصار الله" تكبدت خلال عمليات التمشيط وتأمين المناطق المحررة عشرات القتلى والجرحى، علاوة على تدمير معدات قتالية لها بغارات مكثفة تشنها مقاتلات التحالف العربي وقصف بحري".

لافتاً إلى "أن فرقا هندسية مشتركة من قوات الجيش وقوات التحالف العربي تعمل على نزع كميات هائلة من الألغام مختلفة الأشكال والأحجام ومتعددة المهام من المناطق المحررة".

مضيفاً "أن انهيارات تشهدها صفوف الميلشيا وسط فرار العشرات من قادتها الميدانيين وعناصرها من الحديدة باتجاه المناطق المرتفعة المحيطة بها، وأنها استحدثت حواجز تفتيش على الخطوط المؤدية إلى محافظتي ريمة وصنعاء مانعة الدخول والخروج والتشديد على حركة تنقل المواطنين في مديرية بيت الفقية المؤدية إلى ريمة وباجل على خط صنعاء — الحديدة".

وحسب موقع الجيش اليمني "منعت ميلشيا الحوثي عشرات الأسر كانت تعتزم مغادرة الحديدة خوفا من توسع دائرة المعارك مع تقدم قوات الجيش الوطني نحو المدينة، مرجحة أنها بهذه الخطوة تعتزم استخدامهم دروعا بشرية أمام التقدم المتسارع للقوات".