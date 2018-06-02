16 قتيلا وجريحا من "أنصار الله" في معارك عنيفة مع الجيش اليمني

أحبطت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، محاولة تسلل لمسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، بالتزامن مع صدها هجوما في محافظة البيضاء وسط اليمن.

صنعاء- سبوتنيك. وأبلغ وكالة "سبوتنيك" مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني "بأن مجموعة من الحوثيين حاولوا التسلل إلى مواقع عسكرية غرب مديرية صرواح الواقعة في الجهة الغربية من مأرب، إلا أن الجيش تصدى لتلك المحاولة عقب مواجهات عنيفة".

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وأضاف "أن نحو 8 قتلى من الحوثيين سقطوا خلال المواجهات، فيما تمكن الجيش من أسر 3 جرحى".

في الأثناء، تصدت القوات الحكومية لهجوم شنه مسلحو أنصار الله في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن: "إن 5 عناصر من ميلشيا الحوثي لقوا مصرعهم وأصيب آخرون خلال تصدي الجيش لهجوم شنته الميلشيا على مواقع الجيش في خدار العرجاء المطلة على منطقة يسبل في الوهبية بمديرية السوادية في البيضاء".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015 عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، دعما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.