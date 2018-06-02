وزير خارجية أوزبكستان يزور قطر لهذا السبب

يقوم وفد من جمهورية أوزبكستان برئاسة وزير الخارجية عبد العزيز كاميلوف، بزيارة عمل إلى دولة قطر في الفترة من 2 إلي 4 يونيو / حزيران، سيبحث خلالها قضايا التعاون الثنائي والقضايا الدولية.

© Sputnik . أوزبكستان تقترح على روسيا بناء محطة ذرية في مقاطعة نافويسك

طشقند — سبوتنيك . وقالت الخارجية الأوزبكستانية في بيان لها اليوم السبت 2 يونيو / حزيران: "يقوم وفد أوزبكستاني برئاسة وزير الخارجية عبد العزيز كاميلوف، بزيارة عمل لقطر في الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2018".

يذكر أن برنامج الزيارة يضم لقاءات ومباحثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة.

وتم دعوة قطر لحضور المؤتمر الدولي حول التسوية في أفغانستان، الذي أقيم في أوزبكستان في مارس / آذار الماضي، باعتبار أن لها دور نشط في الكثير من المبادرات حول القضية الأفغانية، بما في ذلك مجموعة الاتصال الدولية "عملية كابول" وغيرها.