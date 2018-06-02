الملك سلمان يعفي وزير العمل من منصبه

كما أمر الملك سلمان، بتعيين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزيرا للثقافة، وبتعيين الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وصدر أمر ملكي بتعيين عبد اللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية، وتعيين الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود نائبا لوزير الداخلية بمرتبة وزير.
وتم تعيين الدكتور عبد الله بن سالم بن جابر المعطاني نائبا لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور خالد بن صالح بن عبدالله السلطان رئيسا لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير، وتعيين المهندس عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله السعدان رئيسا للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.
أمر ملكي: يعفى معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه ، ويعين المهندس أحمد بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية.#واس— واس (@spagov) June 1, 2018
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