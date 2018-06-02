الملك سلمان يعفي وزير العمل من منصبه

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت 2 يونيو / حزيران، أمرا ملكيا بإعفاء وزير العمل الدكتور علي بن ناصر الغفيص، من منصبه وتعيين أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي بدلا منه.

كما أمر الملك سلمان، بتعيين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزيرا للثقافة، وبتعيين الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

© REUTERS / POOL الملك سلمان يعين محمد بن سلمان رئيسا لمجلس ملكي جديد

وأمر العاهل السعودي، أيضا، بإنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ، ويعين أعضائه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وصدر أمر ملكي بتعيين عبد اللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية، وتعيين الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود نائبا لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

وتم تعيين الدكتور عبد الله بن سالم بن جابر المعطاني نائبا لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور خالد بن صالح بن عبدالله السلطان رئيسا لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير، وتعيين المهندس عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله السعدان رئيسا للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.