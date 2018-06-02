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    وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال مؤتمر صحفي في أنطاليا، تركيا، 3 فبراير/ شباط 2018

    المالكي: الفيتو سقطة لأمريكا وتعطيل لدور مجلس الأمن

    © AP Photo / Cem Ozdel
    العالم العربي
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    عبر د. رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين عن شجبه، واستيائه لافشال الولايات المتحدة، لمجلس الأمن للاضطلاع بدوره في حماية الأمن والسلم الدوليين، وحماية الشعب الفلسطيني ورفض استخدامها الفيتو ضد قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

    وقال: "إن استخدام نيكي هيلي للفيتو، هو سقطة أخلاقية اخرى لأمريكا، وانعزال أمريكي عن الواقع، وعمى سياسي، وتجاهل للاجماع الدولي بشأن الجرائم والممارسات التي ترتكبها إسرائيل، وانحياز للقاتل".

    وفي نفس الوقت، حيا الشقيقة الكويت وشكرها على دورها في مجلس الأمن، كما حيا جميع الدول التي عبرت عن إدانتها لجرائم إسرائيل، وفي نفس الوقت دعمها لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.  

    مجلس الأمن
    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
    مجلس الأمن يرفض مشروع القرار العربي لحماية الفلسطينيين
    وأكد المالكي أنه على الرغم من تعطيل مجلس الأمن، وتقويض دوره في حفظ الأمن السلم، فأن القيادة الفلسطينية مستمرة في سعيها لإيجاد السبل كافة لحماية شعبنا الفلسطيني وأرضه.

    وشدد أن افشال مجلس الأمن، واستخدام الفيتو، هو منح حصانة لإسرائيل، وتعزيز لسياسة الإفلات من العقاب، وبمثابة تشجيع على القتل وتشجيع لمجرمي الحرب الإسرائيليين بما فيهم ذلك الذي قتل بدم بارد أمس، المسعفة رزان النجار، وهي ترتدي ثياب الإسعاف، والعلامات البارزة كمسعفة، وتؤدي واجبها الإنساني النبيل.

    مؤكدا أن الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل كل ما بوسعها لضمان مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

    وختم المالكي بأن عدالة قضية فلسطين وصمود شعبنا وتضحياته، ودعم دول المجتمع الدولي المتسقة مع مبادئها، ومبادئ القانون الدولي، سيمكن شعبنا من الوصول إلى أهدافه في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الاستقلال، وعودة اللاجئين إلى ديارهم بناء على القرار 194.

    هذا وقدمت دولة الكويت امس الجمعة مشروع قرار يطالب بتوفير حماية للشعب الفلسطيني حيث استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو في حين صوتت 10 دول لصالح القرار وامتنعت 4 دول عن التصويت وقد احبط مشروع القرار بفعل الولايات المتحدة الأمريكية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, فيتو, القضية الفلسطينية, تصريحات, مجلس الأمن, رياض المالكي, أمريكا, إسرائيل, فلسطين
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