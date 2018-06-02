الحوثي يعلق على الأوامر الملكية الجديدة… والرسالة للشعب السعودي

ووفقا لحساب منسوب له على "تويتر"، خاطب محمد علي الحوثي، السعوديين قائلا: "مع سماع القرارات السعودية الشعب السعودي يحن لقرارات عبدالله بن عبدالعزيز لسنة ١٤٣٢ هجرية (2011) أنا لا أعلم هل هناك عمل منظم للتذكير بها مع كل قرارات جديدة".

وأضاف: "ونشرهم لمقاطع من النشرة الاخبارية التي تذيعها وهل هو تعبير عن استهجانهم بالحالية أم أنها تلامس احتياج الشعب بعكس قرارات سلمان بن عبدالعزيز".

مع سماع #القرارات #السعودية الشعب السعودي يحن لقرارات #عبدالله_بن_عبدالعزيز لسنة١٤٣٢هجريةانا لأعلم هل هناك عمل منظم للتذكير بهامع كل قرارات جديدةونشرهم لمقاطع من النشرةالاخبارية التي تذيعهاوهل هو تعبيرعن استهجانهم بالحاليةام انها تلامس احتياج الشعب بعكس قرارات #سلمان_بن_عبدالعزيز — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 2, 2018

يذكر أن الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر عدداً من الأوامر الملكية في عام 2011، والتي شملت جميع فئات الشعب السعودي وعدد من القطاعات.

وقال الملك عبد الله في الأمر الملكي آنذاك:"أيها الشعب الكريم: اسمحوا لي أن أخاطب العلماء في هيئة كبار العلماء أو خارجها الذين وقفوا ديانة للرب عز وجل وجعلوا كلمة الله هي العليا في مواجهة صوت الفرقة ودعاة الفتنة.. ولا أنسى مفكري الأمة وكتابها الذين كانوا سهاما في نحور أعداء الدين والوطن والأمة وبكل اعتزاز أقول للجميع ولكل مواطن ومواطنة إن أي أمة ترفع كلمة الحق لا خوف عليها وأنتم في قلبها الأمناء على الدين وأمن واستقرار هذا الوطن".

وقد أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت 2 يونيو/ حزيران، عددا من الأوامر الملكية، التي جاء من بينها تعيين ولي العهد رئيسا لمجلس جديد يسمى مجلس المحميات. كما أصدر أمرا آخر بإنشاء وزارة جديدة للثقافة.