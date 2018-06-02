تسجيل
04:56 02 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبنزيا

    روسيا تدعو الولايات المتحدة لإتباع نهج متوازن تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

    © REUTERS / Andrew Kelly
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى اتباع نهج متوازن تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، يأخذ بعين الاعتبار مصالح الطرفين.

    موسكو — سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن: "كنا مستعدين للاتفاق مع بعض أحكام هذا المشروع (مشروع أمريكي يدين صواريخ الفصائل الفلسطينية من غزة). نحن بالطبع نعترف بحق إسرائيل في الأمن. لكن تصويتنا يرجع إلى حقيقة مفادها أن الولايات المتحدة حاولت مرة أخرى بالمشروع الذي تقدمت به لإعادة النظر في الأساس القانوني الدولي للتسوية في الشرق الأوسط، علاوة على ذلك، وجود بعض العناصر بالمشروع لا تتوافق مع موقف روسيا".

    وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال مؤتمر صحفي في أنطاليا، تركيا، 3 فبراير/ شباط 2018
    © AP Photo / Cem Ozdel
    المالكي: الفيتو سقطة لأمريكا وتعطيل لدور مجلس الأمن
    وأشار نيبينزبا إلى أن الولايات المتحدة قد حثت في وقت سابق أعضاء مجلس الأمن إلى اتباع نهج متوازن أثناء النظر بقضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن "بمشروعهم، هم  انتهكوا هذا التوازن".

    وأضاف ممثل روسيا الدائم: أن "ما يثير القلق أن الولايات المتحدة رفضت أن تدرج في مشروعها دعوات من أجل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي بهدف التوصل إلى تسوية دائمة على أساس دولتين — إسرائيل وفلسطين، تعيشان بسلام وحدود معترف بها دوليا".

    يذكر أن مجلس الأمن الدولي احبط مشروع قرار أمريكي يوم الجمعة يدين فيه صواريخ الفصائل الفلسطينية من غزة.

    وكانت الأوضاع قد تأججت في الأراضي الفلسطينية منذ إعلان الرئيس الأمريكي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وافتتاح بلاده لسفارتها الجديدة في القدس، منتصف الشهر الجاري، تزامنا مع احتفال إسرائيل بذكرى تأسيسها الـ 70 الذي يصادف الذكرى الـ 70 للنكبة الفلسطينية، التي تعرض خلالها مئات الآلاف من الفلسطينيين للهجرة القسرية من مدنهم وقراهم التي احتلتها إسرائيل قبل الإعلان عن قيام دولتها، والذين ما زالوا يطالبون المجتمع الدولي بعودتهم إلى أرضهم التي طردوا منها وذلك وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194 الذي يعطيهم حق العودة والذي تتجاهله إسرائيل وغيره الكثير من القرارات الدولية التي تؤكد هذا الحق للاجئين الفلسطينيين المتوزعين على الدول العربية والضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق عام 1948، والذين ما زالوا يأملون يوماً بالعودة إلى وطنهم فلسطين.

    انظر أيضا:

    المفوض الأوروبي لشؤون الأمن يزور الشرق الأوسط بسبب الأوضاع في فلسطين وإسرائيل
    إسرائيل تعتبر استئناف المفاوضات مع فلسطين لن تحل المشاكل في قطاع غزة
    فلسطين تنضم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
    إسرائيل عن توجه الفلسطينيين لـ"الجنائية الدولية": فلسطين ليست دولة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, أخبار الصراع العربي الإسرائيلي, القضية الفلسطينية, مجلس الأمن, فاسيلي نيبينزيا, فلسطين, إسرائيل, أمريكا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المغنية دوا ليبا في مراسم افتتاح بطولة نهائي دوري أبطال أوروبا 2017/18
    من فوز "الملكي" بكأس "الليغا"... إلى استعداد محطة "ناسا" لكأس العالم في روسيا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تستقر من جهة، فتَخرب من جهة آخرة
    التصعيد بعد كل انتصار
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    إلى القرم خلال 15 دقيقة
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك