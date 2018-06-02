بعد تصاعد القتال في الحديدة... موظفي المنظمات الإغاثية يغادرون اليمن

تجلي باخرة تابعة للأمم المتحدة، الساعات المقبلة، عدداً من موظفي المنظمات الدولية والإغاثية من محافظة الحديدة غرب اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر ملاحي في ميناء الحديدة لوكالة "سبوتنيك": "إن باخرة تابعة لمنظمة الهجرة الدولية ستغادر اليوم السبت 2 يونيو/ حزيران، ميناء الحديدة وعلى متنها كافة العاملين في المنظمات الدولية وعائلاتهم إلى إحدى الدول المجاورة، جراء احتدام المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومسلحي جماعة أنصار الله في المحافظة الساحلية".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تقضي على كتيبة كاملة من الجيش اليمني

يشار إلى تصاعد القتال بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة أنصار الله في محافظة الحديدة، خلال الأيام الماضية بالتزامن مع تقدم الجيش اليمني باتجاه مطار الحديدة الدولي في ضواحي المدينة".

يشار إلى أن الجيش اليمني المدعوم من التحالف صعد عملياته ضد مسلحي أنصار الله في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، حيث تسعى القوات الحكومية إلى السيطرة على ميناء الحديدة، خاصة بعد استعادتها مديريتي الخوخة وحيس من قبضة مقاتلي أنصار الله، واستعادة غالبية مديرية التحيتا ثالث مديريات الحديدة، وسط مقاومة عنيفة من مسلحي أنصار الله.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 آذار/مارس 2015 عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، دعما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.