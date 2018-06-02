وزير الدفاع الأميركي يعرب عن نيته زيارة الصين نهاية يونيو الجاري

اعرب وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، عن نيته القيام بزيارة رسمية إلى الصين في أقرب وقت ممكن.

واشنطن — سبوتنيك. وقال ماتيس خلال زيارته سنغافورة: "سأتوجه إلى الصين قريبا".

© Sputnik . Sergey Subbotin الصين مندهشة من بيان البيت الأبيض بشأن التجارة معها

وأضاف وزير الدفاع: "سأتوجه إلى بكين لإجراء مزيد من الحوار — لدي دعوة من السلطات الصينية — في نهاية هذا الشهر".

كما اتهم وزير الدفاع الأميركي الصين بانتهاك المعايير الدولية في بحر الصين الجنوبي. لكنه اعترف بحق بكين في لعب دور ريادي في هذه المنطقة، وذلك مع احترام الحقوق السيادية لجميع البلدان.