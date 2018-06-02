مقتل فتاة وإصابة 5 من عائلتها إثر هجوم مسلح شرقي ليبيا

قُتلت فتاة ليبية، وجُرح 5 من عائلتها، إثر هجوم مسلح استهدف بوابة أمنية ومركز للشرطة في منطقة القنان جنوب مدينة أجدابيا شرقي ليبيا، صباح اليوم السبت.

بنغازي — سبوتنيك. وقالت مديرية أمن مدينة أجدابيا، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية، إن "نحو 5 سيارات رباعية الدفع ومسلحة تابعة للجماعات الإرهابية يشتبه في انتمائها لسرايا إرهاب بنغازي، هاجمت أسرة على طريق الكسارات جنوب مدينة أجدابيا، بوابة القنان جنوب مدينة أجدابيا، مما أدى لاستشهاد فتاة وإصابة 5 آخرين من أفراد عائلتها".

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وأكد مصدر "سيارة رباعية الدفع على متنها نحو 8 إرهابيين هاجمت مركز شرطة القنان وفتحت النار على رجال الأمن في مركزا للشرطة قبل أن يتمكنوا من الفرار"، لافتا إلى أن "قوات الأمن تعمل بمساندة من الجيش على مطاردة الإرهابيين في الصحراء"، بحسب الوكالة.

وأوضح المصدر أن "المهاجمين أحرقوا سيارة تابعة للمركز بالإضافة إلى حرق سيارة أخرى لأحد رجال الأمن بالمركز".

وأضاف: "الأوضاع حاليا في مدينة أجدابيا والبيضان والقنان والكسارات جيدة، فيما تشهد تلك المناطق انتشارا مكثفا لرجال الجيش والأجهزة الأمنية، والكتيبة 152 التابعة للقوات المسلحة تعمل على ملاحقة الإرهابيين في الصحراء، بمساندة سلاح الجو الليبي".

وتبعد منطقة القنان حوالى 15 كيلومترا من جنوب أجدابيا، وقام مسلحون بالهجوم على بوابة أمنية وحرق مركز للشرطة والسيطرة.