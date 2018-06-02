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    الملك السعودي سلمان عبد العزيز مع وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض في 5 أبريل، 2017

    أمر ملكي عاجل بشأن محمد بن سلمان

    © AP Photo / Saudi Press Agency
    العالم العربي
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    أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية جديدة، فجر اليوم السبت 2 يونيو/حزيران، بينهما تعيين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في منصب جديد.

    وأمر الملك سلمان بإنشاء "مجلس للمحميات الملكية" في الديوان الملكي، يهدف إلى تطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على مكوناتها، وتنشيط السياحة البيئية، كما أمر بأن يكون المجلس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

    الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجدة، السعودية، 6 يونيو/ حزيران 2017
    © AP Photo / Saudi Press Agency
    أمر ملكي من العاهل السعودي... تعديلات وزارية هامة
    وسيعمل هذا المجلس على المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها وتنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق هذه المحميات.

    وستكون هذه المحميات الطبيعية متاحة للمواطنين والمقيمين دون أسوار أو حواجز، وتم تحديدها وتسميتها على النحو التالي:
    1- محمية روضة خريم والمناطق المجاورة لها، وتسمى "محمية الإمام عبد العزيز بن محمد".
    2- محمية محازة الصيد، وتسمى "محمية الإمام سعود بن عبد العزيز".
    3- محمية التيسية والمناطق المجاورة لها، وتسمى "محمية الإمام تركي بن عبد الله".
    4- محميتا التنهات، والخفس والمناطق المجاورة لهما، وتسمى "محمية الملك عبد العزيز".
    5- محميات الخنفة، والطبيق، وحرة الحرة والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها، وتسمى "محمية الملك سلمان بن عبد العزيز".
    6- محمية تقع بين بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا، وتسمى "محمية الأمير محمد بن سلمان".

    انظر أيضا:

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