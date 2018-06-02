أمر ملكي عاجل بشأن محمد بن سلمان

وأمر الملك سلمان بإنشاء "مجلس للمحميات الملكية" في الديوان الملكي، يهدف إلى تطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على مكوناتها، وتنشيط السياحة البيئية، كما أمر بأن يكون المجلس برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وستكون هذه المحميات الطبيعية متاحة للمواطنين والمقيمين دون أسوار أو حواجز، وتم تحديدها وتسميتها على النحو التالي:

1- محمية روضة خريم والمناطق المجاورة لها، وتسمى "محمية الإمام عبد العزيز بن محمد".

2- محمية محازة الصيد، وتسمى "محمية الإمام سعود بن عبد العزيز".

3- محمية التيسية والمناطق المجاورة لها، وتسمى "محمية الإمام تركي بن عبد الله".

4- محميتا التنهات، والخفس والمناطق المجاورة لهما، وتسمى "محمية الملك عبد العزيز".

5- محميات الخنفة، والطبيق، وحرة الحرة والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها، وتسمى "محمية الملك سلمان بن عبد العزيز".

6- محمية تقع بين بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا، وتسمى "محمية الأمير محمد بن سلمان".