قرار سعودي مصري هام بشأن العمالة في المملكة

بدأت الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية خطة جديدة من أجل القضاء على العقود الوهمية، حرصا من المملكة على رعاية وحماية حقوق العاملين المصريين.

وذكرت صحيفة عكاظ السعودية، أن وزير العمل بالمملكة العربية السعودية الدكتور علي الغفيص بحث مع نظيره المصري محمد سعفان آليات الربط الإلكتروني للقضاء على العقود الوهمية.

وأشار الغفيص إلى أنه تم إيقاف 38 شركة مخالفة لإلحاق العمالة في العام الماضي، وأنه اعتبارا من العام القادم سيكون التعامل مع وزارة القوى العاملة المصرية مباشرة، للقضاء على السماسرة والوسطاء.

وأضح وزير العمل السعودي، أن الربط الإلكتروني يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية، واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل السعودي للحد من المشكلات الناتجة عن الاتجار بالإقامات، وينهى التلاعب في عقود العمل الوهمية.

ومن جانبه، أكد الوزير المصري في بيان أمس (الجمعة 1 يونيو / حزيران) استعداده لإزالة أية عقبات أو معوقات قد تعترض تطبيق الربط الإلكتروني الكامل بين السعودية ومصر في مجال العمل والعمال، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل وإنهاء المعاناة من عمليات التلاعب في العقود الوهمية.

وتابع سعفان، أن نجاح تجربة الربط الإلكترونى مع السعودية سيكون نموذجا يحتذى به، وأنه تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين فى مجال حفظ حقوق العمالة، واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق.