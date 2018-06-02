يشمل كل جيوش العالم... توجيه جديد من الرئيس السوداني

أصدر الرئيس السوداني القائد العام للقوات المسلحة، عمر حسن البشير، اليوم السبت 2 يونيو/ حزيران، توجيها جديدا خاص بالقوات المسلحة السودانية، وكذلك كل جيوش العالم.

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن الرئيس البشير وجه بتطوير جائزة "مهرجان القرآن الكريم" لتصبح جائزة "المشير جعفر محمد نميري" العالمية لحفظة القرآن من العسكريين وتشمل كل جيوش العالم، تقديرا وعرفانا له لتنظيمه المهرجان داخل القوات المسلحة ورعايته حتى أصبح غرسا دائما.

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وذكر البشير ، بحسب الوكالة السودانية، أن "أعداء الأمة الإسلامية حاولوا إخراج القرآن الكريم من الساحة فعمت الأمة الحروب والفتن والشقاق والتفرق"، مبينا أنه "لا سبيل للأمة للعودة موحدة وقوية ومنتصرة وإصلاح ذات البين فيها ومجابهة تحدياتها إلا بالعودة للقرآن الكريم".

وأوضح أن "المهرجان يؤكد تمسك السودان بكتاب الله منهجا وسلوكا تحت شعار القوات المسلحة (الله غايتنا والرسول قدوتنا والجهاد سبيلنا) لكل المعاملات في وقت تراجعت فيه القيم والأخلاق في محيطنا".

وثمن الرئيس جهود وزارة الدفاع والأركان المشتركة في تنظيم المهرجان لثلاثة عقود، مؤكدا رعايته التامة له. كما وجه بتطوير الأنشطة الدعوية داخل القوات المسلحة وزيادة رقعة المشاركة فيها.

وكرم الرئيس السوداني، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، المتفوقين من حفظة القرآن الذين أحرزوا المراكز الأولى من الضباط وضباط الصف والجنود، موجها بترقية ضباط الصف من الحفظة من رتبة العريف لرتبة الرقيب ومن رتبة الرقيب للرتبة الأعلى.