أول فيلم عن الضباط القطريين في السودان (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع القطرية، عبر صفحتها الرسمية على "توتير"، اليوم السبت، 2 يونيو/حزيران، فيلم وثائقي عن الضباط القطريين في السودان.

وقالت الدفاع القطرية، في تغريدة لها، "ترقبونا قريبا، أول فيلم وثائقي عن حياة المرشحين الضباط القطريين في السودان".

ترقبونا قريباً، أول فيلم وثائقي عن حياة المرشحين الضباط القطريين في السودان#قطر #السودان

Stay tuned for our FIRST film about the Qatari Candidate Officers’ life in Sudan#Qatar #Sudan pic.twitter.com/RCednmfXsh — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) June 1, 2018

وشهدت العلاقات القطرية السودانية تطورا ملحوظا، وزيارات متبادلة كان آخرها زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى الخرطوم، ووزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي، دعما لعلاقات التعاون المشترك.

وفي مارس/آذار الماضي، وقعت قطر والسودان اتفاقا تجاريا قيمته 4 مليارات دولار لتطوير ميناء سواكن بحضور وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي، ومكاوي محمد عوض وزير النقل السوداني، ويعتبر الاتفاق واحدا من أكبر مشروعات النهضة والتنمية الاقتصادية الواعدة في السودان، ويقضي بدخول قطر شريكا في الميناء بنسبة 49% من حصة المشروع الأمر الذي من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.