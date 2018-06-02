تطورات الأزمة الخليجية... ماذا جرى بين وزير دفاع قطر ونظيره الأمريكي

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطرية، خالد بن محمد العطية، بوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في سنغافورة.

وأفادت الوزارة القطرية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، التقى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في سنغافورة.

وقالت إنه "جرت في هذا اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وكذلك سبل تعزيزها وتطويرها". وأضافت أن "الجانبين تناولا أيضا آخر تطورات الأوضاع التي تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة الخليجية".

سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي سعادة السيد جيمس ماتيس وزير الدفاع الامريكي في جمهورية سنغافورة #قطر #امريكا pic.twitter.com/aKxXwBndZ4 — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) June 2, 2018

​وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إن بلاده تتعرض لـ"عملية غدر" بسبب مقاطعة دول عربية لها، مؤكدا أن الولايات المتحدة "ستلتزم بإعلان الدفاع المشترك" مع قطر في حال تعرضت الأخيرة لهجوم خارجي.

وقال، خلال حواره مع شبكة "CNN"، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستلتزم بموجب اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين بتقديم كافة الدعم لدولة قطر في حال تعرضها لأي هجوم خارجي وهذه الاتفاقية موجودة لدينا منذ سنوات لكن تم إبرازها بعد الحوار.