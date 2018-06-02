آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان مسعفة قتلها الجيش الإسرائيلي في غزة

شيع آلاف الفلسطينيين، اليوم السبت 2 يونيو/ حزيران، جثمان المسعفة الفلسطينية رزان النجار (21 عاما) التي قضت برصاص الجيش الإسرائيلي أمس، أثتاء تأدية عملها بتقديم المساعدة الطبية للمصابين.

رام الله- سبوتنيك واحتشد الآلاف من أهالي قطاع غزة أمام مسجد خانيونس، عقب أداء صلاة الجنازة على النجار، ورددوا هتافات منددة بإسرائيل وممارساتها ضد المتظاهرين.

وكانت المسعفة قد قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركتها أمس، بتقدم المعونة الطبية اللازمة للمشاركين في "مسيرة العودة الكبرى" جنوبي قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، أمس، مقتل الممرضة فلسطينية وإصابة 100 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في "مسيرات العودة" في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها: "فلسطين تودع شهيدة العمل الإنساني رزان أشرف النجار 21 عاما التي لم تغادر ميدان عملها الإسعافي التطوعي خلال مسيرة العودة الكبرى حتى قدمت نفسها شهيدة اليوم شرق خان يونس".