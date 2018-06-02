باريس ترفض التعليق على نية السعودية القيام بعمل عسكري ضد قطر

أرسل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال فيها إن بلادة مستعدة للقيام بعملية عسكرية ضد قطر إذا تم تزويد السلطات القطرية بمنظومة "إس-400" الروسية. وفقاً لصحيفة "موند" الفرنسية.

باريس — سبوتنيك. وأشارت الصحيفة إلى أن الملك سليمان أعرب في رسالته إلى قصر الإليزيه عن قلقه العميق إزاء المفاوضات الجارية بين الدوحة وموسكو بهذا الصدد، مؤكداً أنه قلق لأنه إذا تم وضع منظومة "إس-400" على الأراضي القطرية فهذا سيؤثر على أمن المجال الجوي السعودي ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد.

© AP Photo / تطورات الأزمة الخليجية... ماذا جرى بين وزير دفاع قطر ونظيره الأمريكي

وأضافت الصحيفة بالإشارة إلى الملك السعودي: "المملكة ستكون مستعدة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتدمير هذا النظام الدفاعي، بما في ذلك العمليات العسكرية".

وقد طلب الملك السعودي من الرئيس الفرنسي منع بيع منظومة "إس-400" إلى قطر، للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

هذا وقد رفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على هذه القضية، كما لم ترد أي تعليقات من السلطات السعودية. وفقاً للصحيفة.

يذكر أن السعودية تريد الحصول على هذه المنظومة، فقد أعلن السفير السعودي في موسكو، رائد بن خالد قرملي، في 31 أذار/مارس الماضي، أن المحادثات بين الرياض وموسكو بشأن توريد منظومات الدفاع الجوي "إس-400" تسير بشكل جيد، مرجحا أن تتم الصفقة بعد انتهاء المراجعة الفنية.