المبعوث الأممي إلى اليمن يصل صنعاء ولقاء مرتقب مع "أنصار الله"

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم السبت، إلى مطار صنعاء الدولي.

صنعاء — سبوتنيك. ومن المقرر أن يجري المبعوث الأممي خلال زيارته لقاءات مع قيادات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب "المؤتمر الشعبي العام"، بشأن جهود استئناف المفاوضات للخروج بحل سياسي للأزمة في اليمن، وذلك قبيل تقديمه إطار خطة عمل لمسار المفاوضات إلى مجلس الأمن منتصف حزيران/ يونيو الجاري.

وتأتي زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء وسط تصعيد القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المدعومة من تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، لعملياتها القتالية في محافظة الحُديدة الاستراتيجية غربي اليمن، واحتدام القتال مع الحوثيين خاصة بعد سيطرة الجيش اليمني على مديريتي الخوخة وحيس وغالبية مديرية التحيتا، وتحقيقها تقدما في مديرية الدريهمي التي تبعد كيلومترات قليلة عن ضواحي مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

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وكان غريفيث التقى هادي، الخميس الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، وقال "نحن في إطار الأمم المتحدة نقدر المؤسسات الشرعية وجهودكم الحميدة نحو السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث ونتطلع إلى إرساء معالم الأمن والسلام والاستقرار الذي يدعمه المجتمع الدولي وينشده الشعب اليمني".

وكان المبعوث الأممي وصل مساء الأربعاء الماضي، السعودية في مستهل جولة جديدة من لقاءاته مع الأطراف اليمنية، بهدف الدفع بجهود استئناف المفاوضات للخروج بحل سياسي للأزمة في اليمن.