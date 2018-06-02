خبير سعودي يعلق على تقارير نية المملكة مهاجمة قطر عسكريا

علق خبير في الشأن السعودي، على التقارير التي تم تداولها حول نية المملكة مهاجمة قطر عسكريا، في حال امتلاك الأخيرة صواريخ "إس-400" الروسية.

وقال الدكتور سعد بن عمر، رئيس مركز القرن للدراسات الاستراتيجية بالرياض، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت 2 يونيو/حزيران، إن السعودية تحترم القوانيين والمواثيق الدولية ولا تتعامل إلا وفق الأسس المتعارف عليها.

© AP Photo / Saudi Press Agency باريس ترفض التعليق على نية السعودية القيام بعمل عسكري ضد قطر

وأضاف رئيس مركز القرن للدراسات، ليس في خطط المملكة العربية السعودية سابقا أو في المستقبل القريب أي خطط أو مجرد أفكار لمهاجمة قطر

وأكد بن عمر، أن المملكة العربية السعودية تحترم الشرعية الدولية، وتعرف كيفية التعامل مع المسيئيين لأمنها القومي أو من يحاولون ذلك.

ونفى رئيس مركز القرن، ما تناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام حول اعتراض المملكة العربية السعودية على شراء قطر لصواريخ "إس-400" الروسية.

وقال بن عمر: "روسيا أذكي من أن تعطي أسرارها الكبرى، من دون ضمانات حقيقية".

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قد نشرت تقريرا، زعمت فيه أن الرياض طلبت من باريس الضغط على قطر لمنعها من الحصول على منظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، وهددت بتنفيذ "إجراء عسكري" ضد قطر لو تمكن من الحصول على منظومة الدفاع الجوي الروسية.