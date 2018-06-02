العراق يشيد بعلاقاته المائية مع دول الجوار بعد بدء تركيا بملء سد "إليسو"

أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم السبت 2 يونيو/حزيران، أن مياه الشرب في العراق مؤمنة، مشيدة بالعلاقات مع دول الجوار فيما يتعلق بالمياه مع إعلان تركيا بدء ملء سد يخشى العراقيون من أن يتسبب في موجة من الجفاف.

بغداد- سبوتنيك. وقال وزير الموارد المائية العراقية، حسن الجنابي، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، إن "الوزارة حريصة كل الحرص على العمل المشترك مع الجميع، وتعلن أن العلاقة المائية مع الجوار في أفضل صورها مقارنة بالعقود الماضية، إلا أن المزيد من الحوار مع الأطراف… ما يزال ضروريا".

© REUTERS / HAMID KHATIB كارثة...توقف جريان نهر دجلة ومطالبة الحكومة بالتدخل فورا

وتابع الجنابي "نعلن أن مياه الشرب مؤمنة، وكذلك إرواء ما يقرب من 600 ألف دونم (الدونم يساوي 100 متر) من المحاصيل الصيفية، وحوالي مليون دونم من البساتين".

وكانت آثار ملء سد "إليسو" التركي قد ظهرت على نهر دجلة في بغداد ومدينة الموصل خلال اليومين الماضيين بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، الأمر الذي أثار قلق المواطنين، فيما أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، اليوم السبت، عن عقد جلسة طارئة للبرلمان يوم غد، الأحد، لمناقشة أزمة المياه، مؤكدا أن الجلسة ستعقد بحضور ثلاث وزراء بينهم وزير الموارد المائية.

وأكد المسؤولون الأتراك لنظرائهم العراقيين في أكثر من مناسبة حرص تركيا على عدم المساس بحصة العراق من المياه.

ويبلغ ارتفاع السدّ حوالي 135 متراً وعرضه نحو كيلومتران، وبمساحة حوض تقدر بـ 300 كم2.