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20:58 02 يونيو/ حزيران 2018
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    حرائق في إسرائيل

    الحرائق تلتهم محمية طبيعية بين إسرائيل وغزة

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    العالم العربي
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    التهمت الحرائق جزءا كبيرا من محمية طبيعية قرب الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، اليوم السبت 2 يونيو/حزيران، فيما تشير أصابع الاتهام إلى الطائرات الورقية المشتعلة التي يوجهها الفلسطينيون باتجاه المناطق الزراعية الإسرائيلية القريبة من القطاع.

    القاهرة — سبوتنيك. وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، نقلا عن الهيئة الإسرائيلية للطبيعة والمتنزهات "الحرائق التهمت حوالي ثلث المحمية الطبيعية في كارميا قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل".

    وأضافت الصحيفة أن "الطائرات الورقية التي يطلقها الفلسطينيون من غزة هي السبب المشتبه به"، مضيفة أن "رجال الإطفاء لم يسيطروا على الحريق بعد".

    المسعفة الفلسطينية رزان النجار
    © REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
    الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيق في مقتل المسعفة الفلسطينية في غزة

    واعترفت إسرائيل مؤخرا ومنذ انطلاق مسيرات العودة على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة بان الطائرات الورقية التي أطلقت من قطاع غزة والمزودة بالزجاجات الحارقة أدت إلى اندلاع حرائق في حقول القمح والأحراش المحيطة بقطاع غزة، والتي طالت مئات الدونمات الزراعية.

    ووجه الجيش الإسرائيلي أوائل الشهر الماضي تهديدا إلى قطاع غزة، قائلا إنه ينظر بخطورة إلى ظاهرة الطائرات الورقية التي تعلق بها مواد مشتعلة تتسبب بحرائق في الحقول المجاورة للقطاع داخل إسرائيل.

    وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له "ننظر بخطورة إلى ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة ونحمل حماس المسؤولية".

    وأضاف أدرعي "ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة لا تُخفى عن أعيننا، وننظر إليها بخطورة بالغة. طائرة ورقية تخريبية هي ليست لعبة أطفال ونحن لا نراها كذلك أيضاً".

    وتابع أدرعي بالقول "من جهة جيش الدفاع، حماس مسؤولة عن كل ما يحدث في غزة، ويُطلَق منها. سكان غزة، حماس تستخدمكم، وتجرّكم نحو دائرة الإرهاب"، مضيفا "أنصحكم بالتوقف عن العمل عند حماس، وجعلها هي تعمل من أجلكم لحلّ مشاكلكم".

    ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية افتتحت، منتصف الشهر الجاري، سفارتها في القدس، تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس كجزء من اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل. وردا على الإجراءات الأميركية الإسرائيلية، دعت الفصائل الفلسطينية إلى الخروج في مسيرات "العودة الكبرى" تزامنا مع "ذكرى النكبة" وللاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية، وذلك بالتوجه إلى الشريط العازل على الحدود مع إسرائيل، حيث اندلعت مواجهات، بين آلاف من الشباب الفلسطيني وقوات الشرطة والجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة نحو ألفين آخرين.

    انظر أيضا:

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    أخبار, إسرائيل, فلسطين
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