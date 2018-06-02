زعيم "أنصار الله" باليمن: رصدنا تحليقا للطيران الإسرائيلي فوق الحديدة

قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليمنية إن الحركة رصدت تحليقا لطائرات إسرائيلية فوق سماء محافظة الحديدة غربي البلاد، والتي تتصاعد فيها المواجهات بين حركته وقوات الحكومة اليمنية المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، عن عبد الملك بدر الدين الحوثي قوله إن "فنيو الجيش واللجان الشعبية رصدوا تحركات لطائرات إسرائيلية في سماء الحديدة".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تقضي على كتيبة كاملة من الجيش اليمني

وفي وقت سابق من اليوم السبت، وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم السبت، إلى مطار صنعاء الدولي.

ومن المقرر أن يجري المبعوث الأممي خلال زيارته لقاءات مع قيادات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب "المؤتمر الشعبي العام"، بشأن جهود استئناف المفاوضات للخروج بحل سياسي للأزمة في اليمن، وذلك قبيل تقديمه إطار خطة عمل لمسار المفاوضات إلى مجلس الأمن منتصف حزيران/ يونيو الجاري.

ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015، غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله (الحوثيون) وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة جماعة أنصار الله عليها في كانون الثاني/ يناير 2015.